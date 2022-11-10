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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:51

В Свердловской области сожгли партию зараженных цветов из Израиля

Агрономы обнаружили в гипсофилах злостного карантинного вредителя
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Агрономы обнаружили в гипсофилах злостного карантинного вредителя

Агрономы обнаружили в гипсофилах злостного карантинного вредителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сожгли партию цветов, которые были привезены из Израиля. Как оказалось, агрономы обнаружили в гипсофилах злостного карантинного вредителя: в растениях завелся западный (калифорнийский) трипс.

- Западный цветочный трипс представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбург из Азербайджана привезли яблоки, зараженные карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В партии яблок весом 19 тонн происхождением Азербайджан обнаружен карантинный вредитель – калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus), - говорится в сообщении.