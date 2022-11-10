В Екатеринбурге потушили крупный пожар в промышленном цеху

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге потушили крупный пожар, который возник в промышленном цеху на улице Билимбаевской. Общая площадь возгорания составила порядка 450 «квадратов», первые сообщения об инциденте спасатели получили в 15:25 по местному времени

- В 19:00 открытое горение на пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на месте работали 44 человека личного состава и 13 единиц специальной техники, для ликвидации возгорания даже был перекрыт участок улицы от Маневровой и Расточной.