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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:08

В уральском городе семьи мобилизованных освободили от очередей в больнице

Теперь они смогут посещать специалистов быстрее
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Информация появилась на сайте ЦГБ Березовского

Информация появилась на сайте ЦГБ Березовского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском семьи мобилизованных освободили от очередей в больнице. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов. Информация также появилась на сайте местной городской больницы.

- В целях оказания социальной поддержки членам семей мобилизованных граждан в ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» организовано приоритетное медицинское обслуживание в рамках прохождение вне очереди профилактических осмотров и диспансеризации, - говорится на сайте больницы.

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.