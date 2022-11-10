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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:59

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет украшены улицы к новому году

Город встретит праздник бело-золотистой цветовой гамме
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В документе содержатся рекомендации по оформлению фасадов зданий

В документе содержатся рекомендации по оформлению фасадов зданий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет украшены улицы к новому году. Администрация утвердила перечень требований к праздничной иллюминации. Мэр уральской столицы подписал постановление, согласно которому город встретит новый год в бело-золотистой цветовой гамме.

В документе содержатся рекомендации по оформлению фасадов зданий. Так, при оформлении деревьев необходимо аккуратно крепить гирлянды, а при выборе цветовой гаммы учитывать световое оформление входных групп и оконных проемов.

Напомним, в Екатеринбурге открытие ледового городка 2023 пройдет без праздничного фейерверка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе городской мэрии. Как уже сообщалось ранее, его темой станет 300-летний юбилей города.