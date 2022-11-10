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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:25

Названо место массовых гуляний в Нижнем Тагиле

Мероприятие состоится 13 ноября в полдень
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Народные гуляния пройдут 13 ноября

Народные гуляния пройдут 13 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Нижнего Тагила пригласили на гуляния на Муринские пруды, который начнутся в полдень 13 ноября. Здесь состоится концерт и для гостей проведут конкурсы. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Праздник разделят на несколько блоков – с 12 до 14 часов для детей на Муринских прудах рядом с Гальянкой проведут игры на нескольких локациях.

Также жители Нижнего Тагила примут участие в состязаниях по метанию копья и стрельбе из лука, а также устроят поединки на мечах. Здесь же пройдут борьба и кулачный бой.

В 15 часов в Центре славянских традиций на Уральском проспекте, 111, пройдут концерты от детской фольклорной студии «Посолонь» и фольклорного ансамбля «Веселые горы». Вечером здесь пройдут переплясы. Все мероприятия для горожан – бесплатные.