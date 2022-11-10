Профилактическая акция для водителей «Внимание, переезд!» проходит на СвЖД

Фото из архива РЖД

Усиление профилактической работы связано с низким уровнем водительской дисциплины при пересечении железнодорожных переездов. С начала 2022 года в границах СвЖД дежурные по переездам зафиксировали более 1400 нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта: в основном, проезд на запрещающий сигнал светофора и объезд закрытых шлагбаумов. В трех случаях безответственность водителей привела к столкновениям автотранспорта с поездами и травмированию людей.

Для привлечения внимания водителей к проблеме безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог работники магистрали используют различные формы профилактической работы: проводят рейды, интерактивные акции на переездах, разъяснительные мероприятия в автотранспортных предприятиях и автошколах, размещают тематические материалы в СМИ и на объектах наружной уличной рекламы.

Техническому состоянию переездов в этот период уделяется повышенное внимание: железнодорожники дополнительно проверяют состояние шлагбаумов, светофоров, сигнальных столбиков и дорожных знаков, проезжей части на подходах к переездам и условия видимости для водителей.

Отметим, что для повышения надежности инфраструктуры и обеспечения безопасности движения СвЖД в круглогодичном режиме ведет мониторинг состояния переездов, проводит их ремонт и модернизацию, оборудует современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2022 году на эти мероприятия направлено 104 млн рублей, обновлено свыше 130 переездов.

СвЖД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов и напоминает, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.