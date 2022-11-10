Футбольный клуб «Урал» устроит розыгрыш среди болельщиков

Матч пройдет 12 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болельщики футбольного клуба «Урал» могут получить видеопоздравление от футболиста команды. Такую акцию запустили ФК Российской Премьер-Лиги. Об этой программе поощрения «КП-Екатеринбург» рассказали в АНО «Национальные приоритеты».

Среди болельщиков футбольного клуба на матче «Урал» - «Факел», 12 ноября разыграют приз. Победитель получит видеопоздравление от спортсмена. Для того, чтобы стать участником, нужно просто прийти на трибуну и получить шанс на победу. Информация о счастливчике будет опубликована на сайте клуба.

Ранее, футбольный клуб «Урал» осуществил мечту школьницы и познакомил со спортсменом команды. Семилетнюю болельщицу Маргариту Мурзину выбрали по номеру Карты болельщика среди всех зрителей.

Тогда защитник клуба Владис- Эммерсон Иллой-Айет вывел Маргариту Мурзину на футбольное поле.

- Я увидела по телевизору, как другие дети выходили, и мне тоже захотелось. У меня было столько впечатлений, я сфотографировалась с настоящим футболистом», - рассказывала юная болельщица.