На первом этапе работ будет возведен новый мост, на втором же начнется снос старого путепровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструируют мост над железной дорогой в переулке Низовом. Глава города уже утвердил проект планировки. Планируется, что в этом месте возведут новый путепровод длиной 99 метров вместо старого, который находится в аварийном состоянии.

- Также под реконструкцию попадает участок улично-дорожной сети протяженностью 720 метров. Путепровод вместит как две полосы движения общей шириной девять метров, так и пешеходную зону шириной до 1,7 метра, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На первом этапе работ будет возведен новый мост, на втором же начнется снос старого путепровода. Средства на обновление путепровода будут выделены из городского бюджета.