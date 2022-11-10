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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:17

В Екатеринбурге реконструируют мост над железной дорогой в переулке Низовом

В этом месте возведут новый путепровод длиной 99 метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На первом этапе работ будет возведен новый мост, на втором же начнется снос старого путепровода

На первом этапе работ будет возведен новый мост, на втором же начнется снос старого путепровода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструируют мост над железной дорогой в переулке Низовом. Глава города уже утвердил проект планировки. Планируется, что в этом месте возведут новый путепровод длиной 99 метров вместо старого, который находится в аварийном состоянии.

- Также под реконструкцию попадает участок улично-дорожной сети протяженностью 720 метров. Путепровод вместит как две полосы движения общей шириной девять метров, так и пешеходную зону шириной до 1,7 метра, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На первом этапе работ будет возведен новый мост, на втором же начнется снос старого путепровода. Средства на обновление путепровода будут выделены из городского бюджета.