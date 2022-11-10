Квартира с бункером находится в этом доме Фото: Avito

В Екатеринбурге продают двухкомнатную квартиру с бункером за 2,29 миллиона рублей. Объявление появилось на Avito. Квартира находится в двухэтажном доме на Химмаше.

Фото: Avito

- Важным преимуществом является необычная планировка - просторная большая комната (21 кв.м.), вместительная кухня-гостиная с подполом. Ж/Б перекрытия, - сообщается в объявлении.

В доме, как заверяет продавец, прошел капитальный ремонт. А вот в квартире, судя по фото, новому хозяину придется обновлять и пол и стены. Зато продавец обещает, что оставит газовую плиту.

Фото: Avito

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище 1959 года, расположенное на Ленина, 8. Начальная цена объекта - 1 139 000 рублей. Купить его можно на аукционе. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 15 ноября.