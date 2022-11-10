Пенсионерка общалась с мошенниками по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и взять три кредита на 190 тысяч рублей. Сначала бабушке позвонил мужчина, который представился полковником и заявил, что ее данными пытаются воспользоваться мошенники. Затем она разговаривала с агентом по недвижимости, который и убедил ее оформить договор купли-продажи.

- Я не имею представления, как они вышли на мою мать, - рассказал E1.RU сын пенсионерки. - Она продала квартиру, и ей перевели деньги на счет. И сказали перевести их куда-то еще на счет. В полиции сейчас три заявления: на мошеннические действия, на кредиты и на квартиру.

По его словам, договор был оформлен 29 октября. После этого риелторы вскрыли квартиру и вытащили вещи женщины в подъезд. Пенсионерка после случившегося с нервным срывом попала в больницу. Она написала заявление в полицию.

- По заявлению гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Также там добавили, что просят горожан не доверять неизвестным лицам, требующим совершить какие-либо финансовые операции. Чтобы не лишится денег, нужно проверять сообщаемую информацию.

- Не принимайте необдуманных решений, прекратите телефонный разговор и свяжитесь с вашими близкими или обратитесь в полицию, - добавили в УМВД Екатеринбурга.