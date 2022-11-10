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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 9:20

На Ямале в охотничьей избушке произошла трагедия

Заведено уголовное дело
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В этой избушке произошла трагедия. Фото: пресс-служба СКР по ЯНАО

В этой избушке произошла трагедия. Фото: пресс-служба СКР по ЯНАО

10 ноября 2022 года следователи Ямало-Ненецкого автономного округа завели уголовное дело после трагедии в охотничьем домике в Приуральском районе, где погиб молодой мужчина из Аксарки. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

23-летний мужчина вместе с родственниками решил переночевать в этой избушке. В ночь на 9 ноября охотники рассорились, после чего один из мужчин выстрелил своему молодому родственнику в голову из ружья, а потом сам сообщил об этом в органы правопорядка.

Подозреваемый и свидетель убийства допрошены, после чего были назначены необходимые экспертизы.