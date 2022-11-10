В подъезде многоэтажки в Екатеринбурге восстановили газоснабжение

Газоснабжение в жилом доме восстановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению суда в одном из подъездов пятиэтажного дома по адресу улица Гагарина, 35 в Екатеринбурге восстановили газоснабжение. Ранее причиной отключения газа стала неисправная плита в одной из квартир. При этом, собственник сотрудников Горгаза в квартиру не впускал.

Когда на место приехал судебный пристав, ему тоже не открыли дверь, и тогда он принял решение о принудительном вскрытии квартиры. Только после этого жилец открыл двери и обеспечил доступ к газовой плите. Специалисты Екатеринбурггаза поставили заглушку, изолировав плиту от доступа к общей системе газоснабжения.

Теперь все жильцы пятиэтажки обеспечены доступом к газу. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».