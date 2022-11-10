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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:02

В Екатеринбурге выставили на торги сквер рядом с домом Малахова

Площадь участка составляет 0,8 гектара
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Конкурсный управляющий хочет продать землю рядом с памятником за 55 миллионов рублей

Конкурсный управляющий хочет продать землю рядом с памятником за 55 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу сквер рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова» на улице Луначарского, 173а. Это следует из данных площадки торгов uTender.

На торги выставили участок площадью 0,8 гектара. Сквер реализуют в рамках процедуры банкротства ООО «РГС Недвижимость». Конкурсный управляющий хочет продать землю за 55 миллионов рублей. Итоги торгов станут известны 5 декабря.

Летом банк «Открытие» выставил на продажу недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в квартале улиц Энгельса и Гоголя. Стартовая цена составляла миллиард рублей. Строительство БЦ было приостановлено из-за банкротства в 2016 году компании-застройщика. Одним из ее кредиторов выступал банк «Открытие».