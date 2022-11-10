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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 7:44

В Каменске-Уральском уборщик снега погиб, упав с крыши дома

У него оборвалось страховочное снаряжение
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Убирать снег должен был другой мужчина, но он попросил подменить его

Убирать снег должен был другой мужчина, но он попросил подменить его

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском уборщик снега погиб, упав с крыши дома на улице Ленинградской. Трагедия произошла днем, 9 ноября 2022 года. По предварительной информации, у него оборвалось страховочное снаряжение. Мужчина скончался до приезда медиков.

Прокуратура начала проверку. Уже известно, что управляющая организация для уборки снега с крыши привлекла индивидуального предпринимателя, который поручил выполнить работы своему сотруднику. Мужчина же попросил выйти за него своего знакомого.

- Данная информация будет проверена в ходе надзорных мероприятий, в том числе будут устанавливаться правовые основания выполнения трудовых функций, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Кроме того, будет дана оценка соблюдению техники безопасности при выполнении работ, трудового законодательства в деятельности предпринимателя.

Проверку также проводит следственный отдел по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на экспертизу. Кроме того, изучается интересующая следствие документация.