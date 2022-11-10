Убирать снег должен был другой мужчина, но он попросил подменить его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском уборщик снега погиб, упав с крыши дома на улице Ленинградской. Трагедия произошла днем, 9 ноября 2022 года. По предварительной информации, у него оборвалось страховочное снаряжение. Мужчина скончался до приезда медиков.

Прокуратура начала проверку. Уже известно, что управляющая организация для уборки снега с крыши привлекла индивидуального предпринимателя, который поручил выполнить работы своему сотруднику. Мужчина же попросил выйти за него своего знакомого.

- Данная информация будет проверена в ходе надзорных мероприятий, в том числе будут устанавливаться правовые основания выполнения трудовых функций, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Кроме того, будет дана оценка соблюдению техники безопасности при выполнении работ, трудового законодательства в деятельности предпринимателя.

Проверку также проводит следственный отдел по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на экспертизу. Кроме того, изучается интересующая следствие документация.