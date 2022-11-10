Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 4,3% и составила 5,8 млн тонн в октябре

Хоппер-дозаторы. Фото из архива РЖД
За 10 месяцев погружено 58,1 млн тонн (+8,9%). С начала года по железной дороге отправлено:
строительных грузов – 24,3 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-октябрю 2021 года);
руды железной и марганцевой – 10,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года);
черных металлов – 8,5 млн тонн (+2,1%);
руды цветной и серного сырья – 4,4 млн тонн (-9,6%);
цемента – 1,9 млн тонн (-5,5%);
флюсов – 1,7 млн тонн (-2%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 1 млн тонн (-1,2%);
лома черных металлов – 957,9 тыс. тонн (-10,8%);
лесных грузов – 822,2 тыс. тонн (-9,4%);
химикатов и соды – 584,9 тыс. тонн (+7,2%);
кокса – 363,9 тыс. тонн (-17,3%).
В целом на Свердловской железной дороге в январе-октябре 2022 года погрузка составила 118,7 млн тонн.