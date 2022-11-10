Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 4,3% и составила 5,8 млн тонн в октябре

Хоппер-дозаторы. Фото из архива РЖД

За 10 месяцев погружено 58,1 млн тонн (+8,9%). С начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 24,3 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-октябрю 2021 года);

руды железной и марганцевой – 10,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года);

черных металлов – 8,5 млн тонн (+2,1%);

руды цветной и серного сырья – 4,4 млн тонн (-9,6%);

цемента – 1,9 млн тонн (-5,5%);

флюсов – 1,7 млн тонн (-2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1 млн тонн (-1,2%);

лома черных металлов – 957,9 тыс. тонн (-10,8%);

лесных грузов – 822,2 тыс. тонн (-9,4%);

химикатов и соды – 584,9 тыс. тонн (+7,2%);

кокса – 363,9 тыс. тонн (-17,3%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-октябре 2022 года погрузка составила 118,7 млн тонн.