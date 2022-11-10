Уралец насмерть забил знакомого ножницами, шилом и отверткой

Обвиняемый вину в совершении убийства знакомого признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти будут судить мужчину, забившего знакомого ножницами, шилом, ножом и отверткой. Все произошло 22 июля 2022 года в квартире дома на улице Парковая в Большом Истоке. Обвиняемый, напившись, набросился на знакомого после ссоры и больше трех часов избивал его.

- Поочередно нанес каждым из указанных предметов не менее двух ударов, а всего не менее 67 ударов, в область головы, шеи, туловища и конечностей потерпевшего, то есть в область расположения жизненно важных органов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина скончался на месте. Обвиняемый вину в совершении убийства знакомого признал и сотрудничал со следствием. Во время проверки показаний он показал, как он наносил удары знакомому.

Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.