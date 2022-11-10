ЕВРАЗ НТМК начал переработку пластика и полиэтилена

Специалисты участка запускают в работу шредер для переработки пластика

Производственная мощность участка позволит ежегодно перерабатывать около 400 тонн разных видов отходов.

ЕВРАЗ НТМК ведет раздельный сбор мусора с 2021 года. В каждом цехе установлены контейнеры для сбора пластика, бумаги, картона, полиэтилена. Для переработки собранных отходов запустили новое оборудование: пресс, шредер-измельчитель, весоизмерительную технику, электропогрузчик.

Сегодня ЕВРАЗ НТМК ведет переработку шести видов производственных отходов. Это пластиковые бутылки и полипропиленовые отходы: использованные биг-бэги, картон, бумага, полиэтилен, в том числе полиэтилен низкого давления (канистры).

Пластиковые бутылки перерабатывают двумя способами – либо прессуют, либо измельчают на шредере в мелкую крошку, которую в дальнейшем реализуют сторонним компаниям для изготовления хозяйственных принадлежностей: ведер, тазов, щеток, синтетических тканей, утеплителей, упаковочных материалов.

Картон перерабатывают в горизонтальном прессе

Бумагу и картон прессуют и транспортируют на целлюлозно-бумажные комбинаты, из них делают также строительную вату. Из прессованного полиэтилена низкого давления производят канистры, трубы, различные пленки. Использованные биг-бэги после переработки идут в производство новых.

За время пусконаладочных работ на участке переработано 54,3 тонны полипропилена, почти 20 тонн полиэтилена, около 30 тонн макулатуры.

«Мы снижаем нагрузку на окружающую среду по всем направлениям. Организуя раздельный сбора мусора и перерабатывая его, мы уменьшаем площади полигонов складирования отходов, формируем экологическую культуру наших работников, которые в дальнейшем будут приносить эти правила и в свою повседневную жизнь», — отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Участок по сбору и переработке отходов, организованный на ЕВРАЗ НТМК, – первый в компании. В дальнейшем проект планируется тиражировать и на другие предприятия ЕВРАЗа.