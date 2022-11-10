На Свердловскую область надвигаются заморозки до -14 градусов

Днем 17 ноября похолодает до -10 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придут заморозки. В ночь на 15 ноября похолодает до -14 градусов. Это следует из данных Росгидрометцентра.

До конца текущей недели в регионе будет стоять теплая погода. Температура ночью будет +1…+2 градуса. 11 и 12 ноября воздух днем прогреется до +3 градусов. Ожидается небольшой дождь. В воскресенье, 13 ноября, столбик термометра покажет +2 градуса. Будет идти дождь и снег.

В понедельник температура днем опуститься до -4 градусов. В этот день будет идти снег. Во вторник, 15 ноября, похолодает до -11 градусов. В ночь на среду температура воздуха составит -14 градусов, а днем воздух прогреется до -10 градусов.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра рассказала «КП-Екатеринбург», что резкое похолодание ожидается в период с 14 по 17 ноября. Температура воздуха опустится до -15…-17 градусов.