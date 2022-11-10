Суд по делу Ройзмана против свердловской полиции вновь отложили

Суд по делу Ройзмана против свердловской полиции отложили из-за заседания квалификационной комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассмотрение иска свердловского главка полиции к Евгению Ройзману и еще двум активистам вновь отложили. Причиной для этого стала неявка адвоката Романа Качанова, представляющего интересы Кирилла Серебренникова.

Адвокат попросил перенести слушание из-за заседания квалификационной комиссии, которое также было назначено на утро 10 ноября.

Следующие заседание пройдет 18 ноября. Напомним, что главк МВД требует выплатить 565 тысяч рублей за работу сотрудников на несанкционированных митингах в 2021 году