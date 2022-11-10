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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 3:31

В Североуральске парень кувалдой забил друга после проигрыша в борьбе

Его приговорили к 10 годам колонии строго режима
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Молодой человек убил друга после пьянки в гараже

Молодой человек убил друга после пьянки в гараже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Черемухово города Североуральска встреча в гараже двух друзей закончилась трагедией. Все произошло 21 октября 2021 года. Мужчины были пьяны, когда решили утроить борьбу. Когда 21-летний парень проиграл 26-летнему товарищу, он разозлился и схватил кувалду.

- Догнав покинувшего гараж знакомого на участке дороги, расположенной недалеко от гаража, умышленно нанес потерпевшему кувалдой один удар в область головы, в результате чего потерпевший упал на землю лицом вниз, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Далее злоумышленник нанес еще один удар кувалдой в область головы.

От открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Североуральский городской суд признал 21-летнего уральца виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей.