Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 2:39

В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина

Николая Николаева разыскивают с 17 октября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина. О местонахождении Николая Николаева ничего неизвестно с 17 октября. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные

Если вы знаете о местонахождении Николая Николаева, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"