Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"
В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина. О местонахождении Николая Николаева ничего неизвестно с 17 октября. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в другом городе.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: чёрные
Если вы знаете о местонахождении Николая Николаева, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"