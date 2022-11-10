Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина. О местонахождении Николая Николаева ничего неизвестно с 17 октября. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные

Если вы знаете о местонахождении Николая Николаева, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.