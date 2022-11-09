«Одноклассники» ко дню рождения Даля подготовили для своих пользователей интерактивный квиз

Словарь стал итогом творческой деятельности лексикографа и этнографа, настоящей лингвистической энциклопедией народа. Фото: пресс-служба «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» ко дню рождения создателя толкового словаря Владимира Ивановича Даля подготовила для своих пользователей интерактивный квиз. 10 ноября писателю и этнографу исполняется 221 год.

- Словарь стал итогом творческой деятельности лексикографа и этнографа, настоящей лингвистической энциклопедией народа. В честь дня рождения Владимира Ивановича мы добавили слова из словаря Даля в варианты заданий капчи, это специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности, - уточнили в пресс-службе «Одноклассников».

Фото: пресс-служба «Одноклассников»

В введении такого кода есть и практическая польза: пользователи не только подтверждают свою личность, но и расширить свои знания, а также познакомиться с необычными словами со всей России.

- ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, ранее вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» был подготовлен квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка, - добавили в социальной сети.