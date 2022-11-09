Уральские рок-музыканты проведут благотворительный концерт в помощь животным

Рок-группа «Объектъ». Фото: пресс-служба международного фестиваля «Рок в защиту животных»

В Екатеринбурге пройдет пятый международный фестиваль «Рок в защиту животных». 13 ноября уральские музыканты проведут концерт в клубе «7/44» в целях собрать деньги в помощь братьям меньшим.

- Основная цель фестиваля – донести окружающим, что мы все равны в этом мире. И животные, и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них, - сообщается в социальных сетях фестиваля.

Выступят такие группы как «Консонанс», «Объектъ», «Анаконда», «Ротврот», «НЕТ и НЕ БУДЕТ» и «ПЕЧЕНЬЕ».

Все заработанные с продажи билетов деньги будут пожертвованы в передержки «СИРИУС» и КОТОФЕИ-ЕКБ. Мероприятие поможет животным найти хозяев и накормить голодающих.