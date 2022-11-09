СК подключился к проверке предприятия в Реже, где травмировался рабочий

Пострадавший получил травмы головы и туловища, его увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Свердловской области подключился к проверке предприятия в Реже, где травмировался рабочий. Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний электрослесарь оступился и упал с двухметровой высоты в щебеночном цехе.

Пострадавший получил травмы головы и туловища, его увезли в больницу.

- По данному факту Режевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Также в пресс-службе прокуратуры заявили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка достаточности мер, принимаемых работодателем, в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда.