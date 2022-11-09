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НовостиОбщество9 ноября 2022 16:48

В Уральских школах могут появиться уроки игры на музыкальных инструментах

Эксперты считают, что это поможет привить детям любовь к музыке
Дарья ЧИПУРИНА
Такие меры по мнению 200 исполнителей из разных регионов помогут детям полюбить национальную музыку

Такие меры по мнению 200 исполнителей из разных регионов помогут детям полюбить национальную музыку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел Второй Уральский форум национальных оркестров России. Участники предложили ввести в школьную программу уроки игры на народных инструментах. Такие меры по мнению 200 исполнителей из разных регионов помогут детям полюбить национальную музыку. Инициативу внесли в резолюцию участников форума.

- Документ будет направлен в адрес Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России, Союза композиторов, - говорится в сообщении.

Дискутировали о важности подобной меры деятели искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Красноярска. Также эксперты предложили популяризировать народную музыку посредством обязательных посещений концертов народных исполнителей.