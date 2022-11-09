В Уральских школах могут появиться уроки игры на музыкальных инструментах

Такие меры по мнению 200 исполнителей из разных регионов помогут детям полюбить национальную музыку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел Второй Уральский форум национальных оркестров России. Участники предложили ввести в школьную программу уроки игры на народных инструментах. Такие меры по мнению 200 исполнителей из разных регионов помогут детям полюбить национальную музыку. Инициативу внесли в резолюцию участников форума.

- Документ будет направлен в адрес Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России, Союза композиторов, - говорится в сообщении.

Дискутировали о важности подобной меры деятели искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Красноярска. Также эксперты предложили популяризировать народную музыку посредством обязательных посещений концертов народных исполнителей.