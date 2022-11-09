Учителям и воспитателям из Академического подарили квартиры

Жилье намеренно находится вблизи учебных учреждений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил учителям и воспитателям ключи от пяти служебных квартир в Академическом. Счастливчиками стали учителя из школы №123 и воспитатели детского сада №43. Жилье намеренно находится вблизи учебных учреждений.

- В профессию идут молодые люди, которые хотят посвятить свою жизнь и карьеру работе с детьми. Одним из мотивирующих факторов является наличие жилья, возможность жить в своей квартире и такой проект, который предложил застройщик, позволяет эту задачу отчасти решить, - прокомментировал Алексей Орлов.

В прошлом году АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» в уже предоставлял служебные квартиры в тестовом режиме. Сорок специалистов также получили жилье. Такой акцией удалось привлечь новых специалистов в развеивающийся район.