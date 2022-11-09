В Екатеринбурге в жилом доме на улице Свердлова обрушился карниз

В управляющей компании и мэрии Екатеринбурга пока что не отреагировали на случившееся. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге у жилого дома, расположенного на улице Якова Свердлова, рухнул карниз. Часть бетонного фасада со льдом упала на близлежащий тротуар. К счастью, в этот момент там не было людей, и никто не пострадал.

- Честно говоря, я в шоке, идешь, а здесь такие булыжники со снегом валяются. Ощущение, что это все упало с карниза, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

В управляющей компании и мэрии Екатеринбурга пока что не отреагировали на случившееся.

Напомним, в марте в Нижнем Тагиле обрушился козырек подъезда в жилом доме на Юности, 3/3. К счастью, рядом никого из жильцов во время инцидента не было, и никто не пострадал.

Прокуратура Дзержинского района проводила проверку. Обслуживание многоквартирного дома осуществляет ООО «УК «Первый региональный оператор».