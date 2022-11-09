В Екатеринбурге больше 100 человек отправили заявки на прослушивание в школу Олега Табакова

В школе Табакова ученики будут перенимать знания действующих артистов и погружаться в практику Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Екатеринбурге впервые состоятся пробы в московский театр Олега Табакова. Заявок поступило уже более ста. - Заявок больше 100 в Екатеринбурге. Курс весь состоит максимум из 24 человек. Сколько будет в Екатеринбурге? Мы не знаем, - рассказал на пресс-конференции художественный руководитель театра Владимир Машков. Отбор пройдет 11, 12 и 13 ноября в школе №30 для учеников 9-10 классов. В театральной комиссии будет присутствовать и Владимир Машков. Прослушивания пройдут и в других городах страны. В школе Табакова ученики будут перенимать знания действующих артистов и погружаться в практику. Учреждение работает в формате совмещенного среднего общего и высшего образования. Молодые люди учатся пять лет, после получают диплом «Артист драматического театра и кино». Также в екатеринбургском Театре юного зрителя 9 и 10 ноября состоится премьера спектакля «Ревизор» от театра Олега Табакова.