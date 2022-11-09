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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 14:51

В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с эвакуатором

Машина общественного транспорта получила серьезные механические повреждения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Машина общественного транспорта получила серьезные механические повреждения: выбиты стекла, замяты двери

Машина общественного транспорта получила серьезные механические повреждения: выбиты стекла, замяты двери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов пассажирский автобус столкнулся с эвакуатором. По сообщениям подписчиков паблика «Инцидент. Екатеринбург», машина общественного транспорта получила серьезные механические повреждения: выбиты стекла, замяты двери.

- По предварительной информации, водитель автобуса допустил наезд на припаркованный манипулятор, после чего тот столкнулся с «Газелью», - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге маршрутка № 043 с 11 пассажирами столкнулась с грузовиком. ДТП произошло 8 ноября в 21:15 на улице Металлургов около дома № 16а. В аварии пострадали три пассажира маршрутки: 21-летняя девушка, 44-летний мужчина и 47-летняя женщина. С различными травмами их доставили в больницу.