В Екатеринбурге волонтеры ищут дом для кота, 84-летняя хозяйка которого погибла в ДТП

Фото: Telegram-канал «Реабилитация Моти»

В Екатеринбурге волонтеры ищут новый дом для 10-летнего кота по кличке Тиша, хозяйка которого погибла в ДТП. Инцидент произошел 7 ноября, именно в тот день на остановке «Металлургов» по улице Викулова 84-летняя пенсионерка угодила под колесами трамвая.

Женщина получила серьезные травмы ног, медики сутки боролись за ее жизнь, однако вечером 8 ноября она скончалась.

- У бабушки остался кот, которому срочно нужен дом, котика зовут Тиша, он возрастной, в районе 10 лет, выглядит и чувствует себя прекрасно. Возможно, среди наших подписчиков сможем найти ему любящую семью Контакт для связи: +7-952-144-88-13, - сообщают в Telegram-канале «Реабилитация Моти».

Отметим, что полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии, им предстоит выяснить, кто стал виновником аварии.