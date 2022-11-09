Трамвайное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой превратят в туристический маршрут

Каждый желающий сможет подключиться к нему в салоне общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайное сообщение № 333 между Екатеринбургом и Верхней Пышмой превратят в туристический маршрут. С 24 ноября пассажирам будет доступно так называемое аудиопутешествие. Каждый желающий сможет подключиться к нему в салоне общественного транспорта.

- Прямо по ходу движения транспортного средства через QR-код можно попасть в приложение и послушать историю. Небольшие рассказы будут тематически привязаны к каждой из 14 остановок маршрута, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пассажирам в аудиогиде расскажут неизвестные исторические факты как из прошлого, так и настоящего.

- Организаторы уверены, что благодаря синергии уникальный проект не только повысит качество городской среды и объем человеческого капитала, но и станет новым вектором развития территорий, - добавили в администрации.