Экс-полицейские, осужденные за изнасилование студентки, в третий раз рвутся на свободу

По версии следствия, на девушку напали в ночь после Дня города. Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

Бывшие полицейские екатеринбургского УМВД, осужденные за изнасилование студентки из Казахстана, обжаловали приговор. 16 ноября в Свердловском областном суде продолжится рассмотрение апелляции.

Полицейские были задержаны в августе 2019 года сразу после Дня города. В Следственном комитет заявляли, что служители закона надругались над 22-летней девушкой в служебном УАЗе. А за время своего «отдыха» проигнорировали почти два десятка вызовов.

- Они до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - рассказывал «КП-Екатеринбург» старший следователь отдела СК по Чкаловскому району Ярослав Кузвесов.

Ранее Андрей Бессарабова приговорили к пяти годам лишения свободы. Его бывших подчиненных Вадима Мустафина и Вячеслава Тропина отправили за решетку на шесть и пять с половиной лет.

Отметим, что уголовное дело уже трижды рассматривалось в Ленинском районном суде.