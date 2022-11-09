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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 13:29

Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец во время задержания

У стража порядка остались ссадины
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Обвиняемого задерживали в состоянии наркотического опьянения

Обвиняемого задерживали в состоянии наркотического опьянения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 29-летний местный житель укусил полицейского за палец во время задержания. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

11 октября 2022 года обвиняемый был в наркотическом опьянении. Во время задержания он отказался добровольно проследовать в отдел полиции. Кроме того, он попытался сбежать и уничтожить имеющиеся запрещенные вещества. Полицейский догнал обвиняемого и обхватил его руками.

- Злоумышленник, понимая при этом правомерность требований и действий указанного должностного лица, но, не желая им подчиняться, укусил сотрудника полиции за первый палец правой кисти, - говорится в сообщении прокуратуры.

У стража порядка остались ссадины. Мужчину, укусившего полицейского, обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело передали в суд.