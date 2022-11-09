Ранее мужчина был неоднократно судим. Фото: Паблик Вконтакте «Инцидент. Каменск-Уральской»

В Каменске-Уральском разыскивают 41-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. Паблик Вконтакте «Инцидент. Каменск-Уральской» опубликовал ориентировку на Алексея Сергеевича Харибутова, который ранее был неоднократно судим.

Мужчину проходит фигурантом по уголовному делу по статье № 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Поисками злоумышленника занимаются полицейские, автоинспекторы и частные охранные предприятия.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском экипаж Росгвардии задержал рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Силовики находились на дежурстве, когда им поступил сигнал о том, что в магазине на проспекте Победы находится 32-летний мужчина, на которого приходила ориентировка.