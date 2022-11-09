На станции Серова с поезда сняли двух дебоширов из Омска

Полицейские привезли сибиряков на станцию Серова и доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции под Серовом с поезда сняли двух жителей Омска, которые устроили дебош в поезде. Помощь полицейских понадобилась на направлении «Ивдель – Серов», как оказалось, мужчины 31 и 24 лет распивали в вагоне спиртные напитки.

- Они нарушали общественный порядок и не реагировали на замечания окружающих. Начальником поезда было принято решение отказать хулиганам в дальнейшем проезде, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Полицейские привезли сибиряков на станцию Серова и доставили в дежурную часть. Там на них составили два административных протокола по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали 23-летнюю жительницу Нягани. Оказалось, во время полета пассажирка курила в санитарной комнате.