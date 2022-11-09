В Екатеринбурге и Свердловской области пройдут массовые проверки автобусов

Рейды будут проходить по автобусам всех категорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 9 по 11 ноября пройдут массовые проверки автобусов. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Рейды будут проходить по автобусам всех категорий. Инспекторы будут проверять конструкцию транспорта на соответствие техническим требованиям. Также они будут смотреть на наличие лицензии и путевой документации. Кроме того, будут проверяться правила использования тахографов и прохождение техосмотра.

В Екатеринбурге за 10 месяцев 2022 года зарегистрировали 47 аварий, которые произошли по вине водителей автобусов. В них погиб один человек, еще 55 получили травмы.

Аналогичные рейды по автобусам пройдут с 9 по 11 ноября во всей Свердловской области. Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки пассажиров и организованных групп детей. Помимо этого, будут выявлять нелегальных мигрантов, работающих в сфере перевозок, и нелегальных перевозчиков.