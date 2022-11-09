В Каменске-Уральском росгвардейцы задержали рецидивиста из федерального розыска

Мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском экипаж Росгвардии задержал рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Силовики находились на дежурстве, когда им поступил сигнал о том, что в магазине на проспекте Победы находится 32-летний мужчина, на которого приходила ориентировка.

- Кроме представителей правоохранительных органов приметы разыскиваемого были доведены работникам заведений и торговых точек, которые он мог посещать. Фигурант обнаружен в круглосуточном супермаркете. Вскоре злоумышленник был задержан, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

После проверки по оперативным учетам выяснилось, что в октябре уральца объявили в розыск за грабеж. Мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.