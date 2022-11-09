Общественник оценил уборку Екатеринбурга после снегопада

Горожане жалуются на сильный гололед на улицах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественник и эксперт в вопросах благоустройства Алексей Беззуб оценил уборку Екатеринбурга после прошедших в минувшие выходные снегопады. Свое мнение общественный деятель высказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Уборку города в минувшие выходные оцениваю на «двоечку». На мой взгляд, коммунальные службы к уборке подошли формально, проехали, один раз промели этот снег, где-то убрали. Надо второй, третий раз промести этот снег, они уже не поехали. Потом все это, естественно, замерло, превратилось в лед. Дальше, видимо, они поедут скрести лед, но это бесполезно, - рассказывает Алексей Беззуб. - Они должны были посыпать этот лед либо щебнем, либо солью. Этого не было сделано. Да, стало чуть лучше, чуть чище. Но над подходом надо еще работать. Нужно промести так, чтобы люди могли ходить не по льду, а по асфальту.

Отметим, что днем ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение коммунальным службам расчищать до асфальта дороги и тротуары уральской столицы.

За минувшие выходные на улично-дорожную сеть Екатеринбурга израсходовали 297 тонн противогололедных материалов и 78 тонн фракционного песка, на полигоны вывезли больше трех тысяч тонн снега.

7 ноября на улицах уральской столицы уборкой занимались 397 рабочих и 179 единиц техники, включая 36 комбинированных дорожных машин, три снегоуборщика, 45 тракторов, 56 самосвалов, 11 грейдеров, 13 фронтальных погрузчиков, 7 машин «Скандия» и другая специальная техника.

При этом, горожане продолжают жаловаться на гололед не только на улицах Екатеринбурга, но и во дворах.