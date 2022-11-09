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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 11:38

В Екатеринбурге два водителя устроили драку после небольшого ДТП

Инцидент произошел на улице 8 Марта, рядом с жилым домом № 73
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Дарья ЧИПУРИНА
По предварительной версии, участником столкновения также стал автобус. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

По предварительной версии, участником столкновения также стал автобус. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге два водителя легковушек устроили драку после небольшой аварии. Инцидент произошел на улице 8 Марта, рядом с жилым домом № 73. По предварительной версии, участником столкновения также стал автобус.

- Ехала на общественном транспорте и из окна увидела, как дерутся двое мужчин. Как я поняла, сначала в автобус врезалась иномарка, а следом в нее въехал еще один автомобиль. Рядом с транспортом стоит толпа южан и выясняют отношения, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница по имени Дарья.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что пока не получали обращений по поводу аварии.

Напомним, ранее на федеральной трассе «Пермь – Екатеринбург» в страшной аварии с участием фуры и иномарки погибли два человека, в том числе и 11-летний мальчик. ДТП произошло вечером 8 ноября на 238 километре автомагистрали.