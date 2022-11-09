Тагильчане пожаловались на управляющие компании из-за гололеда

В Свердловской области из-за потепления сильный гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила жалуются на управляющие компании из-за гололеда. Горожане говорят, что коммунальщики не убирают наледь возле жилых домов и ничем не посыпают лед, из-за чего люди боятся травмироваться. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Так, жительница многоквартирного дома по улице Валегинская в Дзержинском районе рассказала, что поскользнулась у подъезда. Коммунальщики приняли меры только после ее звонка, ограничившись посыпкой наледи песком.

По словам экспертов, для устранения наледи во дворах нужно обратиться в управляющую компанию. Если же там игнорируют просьбу, то стоит обратиться в вышестоящие инстанции – Управление жилищного и коммунального хозяйства мэрии Нижнего Тагила, Госжилинспекцию.