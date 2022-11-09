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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:02

Рестораны «Вкусно - и точка» в Екатеринбурге переходят на зимний режим работы

Они будут работать с 7:00 до 24:00
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
«Вкусно - и точка» с автораздачей продолжат работать в круглосуточном режиме

«Вкусно - и точка» с автораздачей продолжат работать в круглосуточном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга заметили, что некоторые рестораны «Вкусно - и точка» в нашем городе стали работать по другому графику. В пресс-службе сети «КП-Екатеринбург» объяснили, в чем дело.

- Некоторые предприятия «Вкусно - и точка» переходят на зимний режим работы - для каждого предприятия предусмотрен свой график с учетом сезона, - сообщили в компании. - Между тем, все предприятия «Вкусно - и точка» с автораздачей продолжат работать в круглосуточном режиме за вычетом технических перерывов.

На зимний режим работы перешел, например, ресторан на Космонавтов, 23а. Он будет работать с 7:00 до 24:00.

Напомним, заведения сети «Вкусно - и точка» начали открываться на месте «Макдоналдса» в Екатеринбурге в июне. Мы рассказывали, что удивило горожан в новых ресторанах.