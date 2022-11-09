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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:45

Из-за коммунальной аварии возле Царского моста в семи домах отключили воду

Ведутся аварийно-восстановительные работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Из-за коммунальной аварии возле Царского моста в семи домах отключили холодную воду. Это нужно для переключения на резервную схему.

- Авария произошла на большом водоводе диаметром 500 мм. Ведутся аварийно-восстановительные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».

Напомним, коммунальная авария произошла утром, 9 ноября, на Декабристов. Бьющий из-под земли фонтан сняли на видео. Бригада «Водоканала» оперативно выехала на место, чтобы диагностировать аварию.