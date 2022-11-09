Екатеринбурженка рассказала о мошенниках, сообщивших ей о смерти мобилизованного мужа

Мошенники пытаются заработать, запугивая людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на мошенников, которые сообщили ей по телефону о смерти мобилизованного мужа. Дело в том, что звонившие вели себя странно, а супруг женщины оказался жив.

- Позвонили якобы из военкомата, сказали: «Погиб, ждите», - рассказала E1.RU Евгения. - Я думаю, что они предложили бы побыстрее привезти тело, чтобы можно было проститься. Но от меня потребовать ничего не успели. Я попросила их представиться и спросила, из какого военкомата - они бросили трубку. Потом перезвонили, спросили: «Вы что, не понимаете, кто звонит?»

Женщина также рассказала, что подобные звонки получили уже несколько ее знакомых. Причем, впервые о злоумышленниках, она услышала в феврале. Евгения обратилась в полицию.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу военного комиссариата Свердловской области.