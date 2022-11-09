Жительница Каменска-Уральского подарила мошенникам 6 миллионов рублей

Женщина отдала мошенникам больше 6 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница города Каменск-Уральский, которая пыталась заработать «легкие деньги», доверилась мошенникам и потеряла больше 6 миллионов рублей. Подробности этой истории приводит портал KU66.RU.

7 ноября в дежурную часть отдела полиции №23 обратилась 76-летняя женщина, которая рассказала, что отдала мошенникам 6 335 000 рублей.

31 августа горожанке позвонил женщина, и представилась сотрудником финансовой компании. Она предложила бабушке заработать вместе с брокерской компанией. Дав согласие, горожанка заказала через Интернет карту банка.

После этого к общению подключился мужчина, который представился брокером, и убедил бабушку зарабатывать на покупке и продаже акций. За две недели бабушка потратила на «акции» указанную выше сумму, которую копила много лет.

Эти деньги бедная женщина переводил на банковские счета, которые ей сообщали по телефону. В итоге счет оказался заблокирован из-за банковской ошибки, как сказал «брокер», а на сайт потерявшая все накопления женщина зайти больше не могла. Только тогда женщина поняла, что связалась с мошенниками.

8 ноября 2022 году стражи порядка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».