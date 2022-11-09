Свердловские синоптики предупредили о сильных снегопадах

Также на Урале и в Екатеринбурге похолодает до -17 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал надвигаются мощные осадки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Перед сильным похолоданием в Екатеринбурге и регионе выпадут умеренные и обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Снегопады пройдут с 12 по 14 ноября, - уточняет Галина Шепоренко.

В ближайшие дни в Уральском регионе также ожидается мокрый снег с резкими порывами ветра. Днем 9 ноября значения поднимутся до +1…+3 градусов. Ветер ожидается западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 10 ноября температура будет около 0 градусов. Днем потеплеет до +1…+3 градусов. Ветер будет юго-западный 6-11 метров в секунду.

Резкое похолодание на Урал придет в середине ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придут заморозки. На Урале и в Екатеринбурге похолодает до -17 градусов (подробнее)