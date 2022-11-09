Резкое похолодание придет на Урал после оттепели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине ноября на Урал придет резкое похолодание. Плюсовые температуры продержатся до 14 ноября. Затем столбик термометра в Екатеринбурге и регионе опустится до -17 градусов.

Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Резкое похолодание ожидается в период с 14 по 17 ноября. Температура воздуха опустится до -15 , а, может быть, даже до -17 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

По ее словам, перед похолоданием стоит ожидать умеренные и обильные осадки. Они выпадут в период с 12 по 14 ноября.

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