В Надыме овчарка атакует жильцов многоэтажки

Та самая овчарка, которая мешает спокойно жить людям. Фото: скрин с видео "Ямал 1"

В Надыме большая собака вот уже несколько месяцев нападет на жильцов многоэтажного дома №2 по улице Заводской.

У овчарки есть хозяин, который живет в соседнем доме, он наказывает собаку, бьет ее, но животное продолжает каждый день нападать на людей. Об этом пишет «Ямал 1».

- Хозяин – таксист, издевается над собакой, вот она и кидается. Совершенно невоспитанная собака, которую избивают до полусмерти, - говорит местные жители.

По словам горожан, 8 ноября овчарка напала на мужчину и два раза его укусила, после чего жертвой собаки стали школьница, женщина и сотрудник ДПС, который прибыл на место ЧП после звонка.

Жильцы многоэтажки говорят, что живут в страхе вот уже полгода, так как собака гуляет по улице без поводка и бросается на прохожих. В такой ситуации страшно отпускать детей одним на улицу.

Никаких мер пока в отношении хозяина злого пса не принято.