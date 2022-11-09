Девушке, задержанной в Кольцово с золотыми черепашками под одеждой, грозит штраф до полумиллиона рублей

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Девушке, задержанной в Кольцово с десятью золотыми черепашками под одеждой, грозит штраф до полумиллиона рублей. Таможенные эксперты выяснили, что изделия изготовлены из золота 585 пробы и инкрустированы фианитами, ювелирным стеклом, эмалью и полимерными материалами. Общий вес ювелирных украшений составил почти 43 грамма.

Специалисты оценили черепашек более чем в 171 тысячу рублей. Девушку обвиняют по ч.2 ст. 16.1 - сокрытие товаров от таможенного контроля. Помимо крупного штрафа, у нее конфискуют найденные ювелирные изделия.

- В практике таможенного поста Аэропорт Кольцово возбуждение дел по данной статье является крайне редким. Последний случай сокрытие товаров от таможенного контроля был пресечен более 5 лет назад», - рассказал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Напомним, девушка, вернувшись из Стамбула, прошла в зеленый коридор и заверила сотрудников таможни, что у нее нет с собой товаров, которые нужно декларировать. В ее багаже и ручной клади действительно ничего такого не оказалось, но таможенникам женщина показалась подозрительной, и они решили ее сканировать на сканере, который показал, что в области таза у женщины спрятан пакет. В нем и оказались золотые черепашки.