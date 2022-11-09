На строительство дорог в новых районах Екатеринбурга выделили еще 700 миллионов

Скоро начнется строительство улицы Вавилова от Академика Парина до Академика Ландау Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно выделил больше 700 миллионов рублей на строительство дорог в новых районах Екатеринбурга. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Благодаря опережающему финансированию в Академическом начнется строительство улицы Рябинина – от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Кроме того, скоро начнется строительство улицы Вавилова от Академика Парина до Академика Ландау, между кварталами 11 и 12. Дополнительные 27 миллионов рублей получило и Верхотурье. Средства выделили на строительство стадиона. А Верхней Туре на возведение культурного центра дополнительно дадут 43 миллиона рублей к имеющимся 250 миллионам.

Ранее стало известно, что на дороги и две школы в Академическом и Солнечном выделят больше двух миллиардов рублей. Средства должны поступить из федерального бюджета. Также на них построят или реконструируют некоторые дороги.