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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 8:02

Охранник ЧОП украл 21 тысячу с карты екатеринбурженки

Он нашел ее в районе автовокзала
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Женщина предположила, что потеряла карту в общественном транспорте

Женщина предположила, что потеряла карту в общественном транспорте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летний сотрудник частного охранного предприятия украл 21 тысячу рублей с карты 55-летней горожанки. Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам потерпевшей, она обнаружила отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершала, - говорится в сообщении.

Женщина предположила, что потеряла карту в общественном транспорте. Она обратилась в полицию 8 ноября.

Силовики установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за грабеж охранник. Он признался в преступлении. Мужчина рассказал, что нашел карту потерпевшей в районе автовокзала на улице 8 Марта. На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).